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Тюменский травматолог развеял миф о пользе кальция при переломе

Общество, 11:29 08 января 2022

okb2-tmn.ru | Фото: okb2-tmn.ru

Тюменский травматолог: кальций не

Кальций, диеты, а также молочные продукты не помогают при переломах. Об этом рассказал тюменский травматолог Максим Шилюк, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Напротив, неправильно подобранные дозировки препарата, могут негативно сказаться на здоровье и, например, отложиться в почках.

К тому же, тот кальций, что пьют во время перелома, даже не успевает отложиться в костях. Также не влияет на срастание перелома возраст человека.

"Утверждения, что якобы кость обретает прежнюю целостность за столько дней, сколько человеку лет - миф. Возраст сыграет на руку только детям, у них кости срастаются чуть быстрее, а у взрослых людей на это уходит в среднем два месяца, при условии, что нет осложнений", - рассказал Максим Шилюк.

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