Тюменская область - лидер УФО по обороту розничной торговли

| Фото: cbr.ru | Фото: cbr.ru

336,6 тыс. рублей в год составил средний объем покупок на жителя Тюменской области о данным на 1 января 2021 года. Об этом пишет "Вслух.ру".

По оценке на 1 января 2022 года он достигнет 352,6 тыс. рублей. Еще через год увеличится на 20 тыс. рублей, затем еще на 18 тыс., а к 1 января 2025 года может выйти на показатель 408 тыс. рублей.

В настоящее время регион стабильно лидирует в Уральском федеральном округе по обороту розничной торговли на душу населения.

По данным Тюменьстата за 10 месяцев каждый житель в среднем оставил в магазинах по 242,7 тыс. рублей.

В целом оборот розницы составил 374 млрд. 604,9 млн рублей. При этом январе-октябре основная часть расходов приходилась на непродовольственные товары. За продукты тюменцы заплатили 173 млрд. 975,2 млн рублей.