Врачи ОКБ №1 заменили пациенту грудную аорту

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Сложную операцию на сердце провели врачи тюменской ОКБ №1. провели сложную операцию на сердце

46-летнего мужчину доставили в больницус резкой болью в груди, сообщает пресс-служба медучреждения. Диагностика показала расслоение аорты.

"В подобной ситуации крайне важно быстро оказать помощь. Каждый час промедления увеличивает риск неблагоприятного исхода на 10 %. Пациенту заменили всю грудную аорту - начиная от аортального клапана, заканчивая нисходящей грудной аортой", - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Никита Стогний.

Тотальное протезирование главного сосуда длилось 13 часов. Все это время в операционной трудились 12 медиков разных специальностей: хирурги, медицинские сестры, анестезиологи, санитарки, перфузиолог.

По окончании основного этапа операции подключается искусственная вентиляция легких. Объем крови из аппарата перемещается в организм, и сердце начинает биться вновь.

"Хочу поблагодарить за профессионализм и проделанную работу весь персонал отделения, операционной бригады, больницы. Качество медицинской помощи - на высоте", - поделился пациент.