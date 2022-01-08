Более 200 тюменцев отравились суррогатным алкоголем в 2021 году

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 200 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией отмечено в Тюменской области в 2021 году. Больше половины из них привели к смертельному исходу, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В 5% случаев отравления зарегистрированы среди молодых людей в возрасте до 17 лет. При этом среди детей и подростков смертельных случаев не было.

Роспотребнадзор по Тюменской области напоминает, что причинами острых отравлений являются употребление внутрь этанола, метанола, денатурата, одеколона и парфюмерных изделий, а также стеклоочистителя, суррогатов, технического спирта и др.

Однако особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки.

Однократное употребление суррогатов алкоголя или технических жидкостей, содержащих даже в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

Первые признаки отравления суррогатами - тошнота, затем рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль.

Клиническая картина первоначально такая же, как при отравлении большим количеством водки. Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и дозы выпитого.

При первых признаках отравления алкоголем необходимо не медлить и вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу.

Для предупреждения отравлений рекомендуется не приобретать алкоголь в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки, с рук, а также дистанционно.

Также специалисты Роспотребнадзора советуют не покупать алкоголь без акцизных марок, с плохо укупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения, не пить спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд.

Как отмечают в ведомстве, лучшая профилактическая мера отравления алкоголем — полное его исключение из употребления, поскольку алкоголь является ядовитым и вредным в любом виде и количестве.