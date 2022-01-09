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Тюменский фотограф назвала самые эффектные небесные явления 2021 года

Общество, 13:02 09 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эффектные и значимые небесные события, которые могли наблюдать в небе жители региона в прошлом году, назвала тюменский фотограф Евгения Пивсаева, сообщает Тюменская область сегодня.

Год выдался богатым на различные космические события. Много событий было в сфере запусков космических аппаратов.

"Пролет ракеты "Союз" мы могли наблюдать этим летом в Тюменской области, а точнее инверсионный след ракеты в небе, а именно выходящие газы из двигателей. Было немного видно сгорание первых ступеней", - назвала фотограф.

Летом Евгения также снимала солнечное затмение, его частичную фазу было видно в Тюменской области. Около 20% солнечного диска было закрыто. Тем не менее затмение было хорошо видно через фильтры, затемненные стекла или через специальные приборы.

Весь год невооруженным глазом на небе тюменцы могли видеть многие планеты: был виден Марс и Венера в вечернем небе. На смену им вышли Юпитер и Сатурн в виде больших ярких точек на небе, которые постепенно поднимались где-то к десяти часам вечера, начиная с сентября. Они становились все ярче и выше, в декабре их очень хорошо было видно и без бинокля или телескопа.

Одним из самых визуально красивых явлений стали серебристые облака, хотя они видны в регионе ежегодно.

Для тюменцев 2022 год также готовит большие небесные события. Для этого нужно внимательно вглядываться в небо.

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# Луна

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