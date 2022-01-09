В Тобольском районе в дорожной аварии погиб один человек, трое пострадали

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Семь дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 8 января. В них один человек погиб, 11 ранены, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 203 километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись Тойота Лэнд Крузер и Тойота Камри. Предварительно, внедорожник выехал на встречную полосу. В результате ДТП травмированы четыре человека, один из них, 59-летний водитель Камри, позже скончался в больнице. Ранены 46-летний водитель Тойоты Лэнд Крузер, его 21-летняя дочь и еще одна пассажирка 36 лет, все они жители Лангепаса.

Оба автомобиля были на зимней резине. Обстоятельства ДТП выясняются.