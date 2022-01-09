Этнофестиваль "Небо и Земля" вновь пройдет в Тюмени

| Фото: Павел Моргун во ВКонтакте | Фото: Павел Моргун во ВКонтакте

Музыкальный этнофестиваль “Небо и Земля”пройдет под Тюменью в июне текущего года.

Фестиваль изменится, но организаторы рады, что удалось сохранить известный бренд. Напомним, в минувшем марте стало известно, что прежних организаторов появились собственные планы на дальнейшую работу, их дороги расходятся. Но сейчас они снова готовы взяться за дело.

Площадка проведения останется прежней - экополис “Фестивальный”. Мероприятие пройдет в прежнем формате, с прежними локациями, но с обновленной программой. Будет много этники, сотни развивающих программ, море зажигательных танцев и многое др., сообщает "Вслух.ру".