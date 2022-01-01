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Новый этап программы туристического кешбэка вернет россиянам 20 % от путевки

Общество, 12:47 10 января 2022

Instagram Зарины Догузовой | Фото: Instagram Зарины Догузовой

Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно", — сказала руководитель ведомства Зарина Догузова.

Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.

По словам Догузовой, также запланирован осенний этап программы, он начнется в октябре. Точные даты старта будут объявлены во второй половине года.

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# Зарина Догузова , Ростуризм , туризм , туристический кешбэк

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