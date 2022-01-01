Ретроводы из Тюмени и Екатеринбурга состязались в гонках на озере Алебашево

| Фото: из сообщества "Автоклуб «OldMotors Тюмень» во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Автоклуб «OldMotors Тюмень» во ВКонтакте (архив)

15 экипажей приняли участие в ледовых ретро-гонках от автоклуба OldMotors, которые прошли на оз. Алебашево в Тюмени 9 января.

"Было несколько экипажей из Екатеринбурга, остальные представляли Тюмень. Впервые участвовали два мотоэкипажа, оказалось, что они вполне себе могут конкурировать на льду с машинами, главное, уметь управлять", — рассказал руководитель клуба "OldMotors Тюмень" Евгений Бушуев.

Победителей определили в двух заездах. В первом - автомобилисты должны были продемонстрировать водительское мастерство. Во втором организаторы оценивали взаимодействие водителя и штурмана. По словам Евгения Бушуева, это было веселое и несерьезное соревнование — в нем участники забрасывали чемодан, забивали шайбу в ворота на ходу.

Победители получили кубки. Двух участников, которые красиво прошли участки трассы, но не заняли призовые места, отметили календарями.

Транспорт многих участников был украшен по-новогоднему. Одни закрепляли на машинах елки, другие садили в мотоциклетные люльки друзей в костюмах Дедов Морозов.

Второй этап ледовых гонок пройдет 29 и 30 января.

Инна Пахомова