Виктория Сливко завоевала бронзу в спринте на Кубке IBU

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко завоевала бронзовую медаль в спринте на Кубке IBU, сообщает Союз биатлонистов России.

Соревнования проходили в словацком Брезно-Осрблье. В гонке на 7,5 км Сливко стреляла без промахов, но ходом уступила ямальской спортсменке Ларисе Куклиной, которая добыла золото. Рагнхильд Фемстейневик из Норвегии финишировала на втором месте.

Следующий этап Кубка IBU также пройдет в Словакии с 12 по 15 января.