Тюменки защитят авторские экскурсии по итогам проекта "Гиды 55+. Перезагрузка"

| Фото: из сообщества "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Тюменки знакомятся с профессией экскурсовода в рамках проекта "Гиды 55+. Перезагрузка". Занятия возобновятся после новогодних праздников. Первая в 2022 году встреча, которая состоится 12 января, будет посвящена экскурсионному делу.

"Программа расписана на четыре месяца. Занятия стартовали в конце ноября. Учениц знакомят со многими направлениями. Это история нашего региона, России, экскурсионное дело, ораторское искусство, риторика, иностранные языки, основы фотографии и работы с компьютером и многое другое", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" Мария Белоус.

Занятия у тюменок проводятся по вторникам и четвергам. На встречи в Тюменскую областную научную библиотеку им. Д. И. Менделеева приходят 20-25 человек. В марте 2022 года у них будет выпускной. Новые волонтеры 55+ представят на экзамене авторские экскурсионные маршруты, которые апробируют в Тюмени.

"Этот проект дает его участницам социализацию, новые знания, общение. Затем мы вместе работаем, проводим благотворительные экскурсии, квесты, исторические игры и другие события с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Активно сотрудничаем с центром "Семья" — недавно проводили для детей автобусную экскурсию, дарили им подарки. Наши волонтеры проводят выездные, адресные виртуальные экскурсии для одиноких пожилых граждан совершенно бесплатно. Мы стараемся поддерживать активную жизненную позицию добровольцев", — рассказала Мария Белоус.

В планах организаторов проекта развивать новые виды экскурсий: промышленные, фольклорные, этнические, гастрономические. Мария Белоус добавила, что пенсионеры уже пробовали проводить гастрономическую в мультицентре "Контора пароходства" 28 декабря 2021 года. "Так как мы не можем сейчас путешествовать, решили окунуться в истории разных стран. У нас был а-ля гастрономический тур, где волонтеры представляли историю празднования Нового года в определенной стране. Они выбирали национальное блюдо, которое популярно в новогоднюю ночь, и презентовали в разных форматах. Для нас, организаторов, это было неожиданно. Были и театральные постановки, песни, пляски, частушки. Было чувство, будто мы погружались в атмосферу другой страны", — рассказала координатор проекта.

Отметим, проект "Гиды 55+. Перезагрузка" поддержан Фондом президентских грантов. Чтобы запустить уникальный курс в Тюмени, представители благотворительного фонда "Старшее поколение" готовились год. В 2022 году будет уже четвертый выпуск новых гидов. Как отметила Мария Белоус, на экскурсии, которые периодически проводят серебряные волонтеры на улицах областной столицы, приходят до 50 человек разных возрастов.

Инна Пахомова