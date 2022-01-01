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Психиатр-нарколог после праздничных выходных советует переходить на кефир, морсы и воду с лимоном

Общество, 17:59 10 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Состояние постпраздничной интоксикации, по мнению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, облегчают кислые напитки.

"Если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир, - советует он. - Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном. Правда, тут важно себя не перегружать жидкостью, чтобы не начались отеки".

Крепкий чай и кофе для организма в состоянии интоксикации не рекомендованы, так как создают дополнительную нагрузку для сердечной мышцы. Полезны будут бульоны и супы. Но ни в коем случае нельзя пить с утра алкоголь, как бы плохо ни было.

Если же организм все-таки сильно пострадал от чрезмерного употребления алкоголя внештатный психиатр-нарколог Минздрава России рекомендует обратиться в государственную наркологическую службу, где окажут медицинскую помощь бесплатно и квалифицированно.

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# алкоголь , врач-нарколог

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