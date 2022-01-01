В Тюменской филармонии объявили конкурс на должность дирижера

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Конкурс на замещение должности дирижера объявил Тюменский филармонический оркестр. Он пройдет в два этапа, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование, стаж работы в должности дирижера симфонического оркестра или дирижера оперного театра не менее пяти лет. Обязательное условие – постоянное проживание в Тюмени на период работы.

Первый заочный этап продлится до 1 марта 2022 года. От претендентов ждут пакет документов.

Второй этап – творческий – пройдет очно 19-21 апреля 2022 года с участием оркестра в концертном зале им. Ю. А. Гуляева. Он включает конкурсное прослушивание.

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности дирижера Тюменского филармонического оркестра здесь.

Дополнительные сведения можно получить, задав вопрос письменно по электронному адресу: tgf84@mail.ru или по телефону: 8(3452) 46-16-59, 46-44-19,28-38-13 в рабочее время с 9 до 18 часов по местному времени.