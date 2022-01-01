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Utair на 50% снизил цены для молодежи и пожилых на полеты по маршруту Когалым - Москва

Общество, 16:59 11 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники, студенты и пассажиры старше 55 лет смогут улететь из Когалыма в Москву и обратно за полцены. Авиакомпания Utair при финансовой поддержке "Лукойл" запустила продажу билетов на 2022 год по маршруту Когалым — Москва — Когалым со скидкой 50% для молодежи до 23 лет и пассажиров старше 55 лет.

Акция, сообщает пресс-служба компании, действует на тарифы "Минимум", "Оптимум" и "Премиум". Билеты можно оформить в кассах продаж.

"Задача Utair — не только связать регионы России, но и сделать полеты максимально доступными для всех, - сообщил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов. - Поэтому мы вместе с компанией "Лукойл", нашим многолетним партнером, снижаем цены на полеты в Когалым для пассажиров от 12 до 23 лет и для тех, кто старше 55 лет. Это поможет тысячам людей по экономичным ценам отправиться в путешествие, на учебу, на встречу с друзьями, родными или на лечение".

Авиакомпания играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России, особенно в труднодоступных районах Севера, а также вносит решающий вклад в авиационно-транспортную поддержку разведки, добычи и транспортировки углеводородов в Западной и Восточной Сибири.

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# UTair , авиаперевозки

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