В четырех районах Тюменской области из-за профилактических работ приостановят телевещание

| Фото: РТРС | Фото: РТРС

Временные перерывы телерадиовещания ожидаются в Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах Тюменской области с 17 по 19 января. Они связаны с проведением плановых профилактических работ, сообщает РТРС.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф

в разделе "Кратковременные отключения трансляции" и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид", во вкладке "Вещание".