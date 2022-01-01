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В четырех районах Тюменской области из-за профилактических работ приостановят телевещание

Общество, 08:25 12 января 2022

РТРС | Фото: РТРС

Временные перерывы телерадиовещания ожидаются в Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах Тюменской области с 17 по 19 января. Они связаны с проведением плановых профилактических работ, сообщает РТРС.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф

в разделе "Кратковременные отключения трансляции" и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид", во вкладке "Вещание".

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