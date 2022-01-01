  • 12 января 202212.01.2022среда
  • USD74,8355
    EUR84,8784
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Нижнетавдинском районе черные лесорубы вырубили деревьев почти на восемь миллионов рублей

Происшествия, 13:01 12 января 2022

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Организованную группу из четырех человек, подозреваемую в незаконной вырубке деревьев почти на 8 млн рублей, осудят в Нижнетавдинском районе, сообщает региональная прокуратура.

Житель Тюменского района, ранее судимый за незаконную рубку деревьев, создал в 2020 году преступную группу, в нее в разное время вошли четыре человека. Было вырублено 193 сосны в лесах. Размер ущерба, причиненный черными лесорубами департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 7,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Нижнетавдинский район , черные лесорубы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 12.01.2022В Тюменской области нетрезвый водитель без прав поехал за добавкой и попался инспекторам
14:05 12.01.2022В Тюмени с начала 2022 года в ДТП погибли три человека
13:01 12.01.2022В Нижнетавдинском районе черные лесорубы вырубили деревьев почти на восемь миллионов рублей
12:40 12.01.2022Житель Ярково поджег квартиру матери