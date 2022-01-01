В Нижнетавдинском районе черные лесорубы вырубили деревьев почти на восемь миллионов рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Организованную группу из четырех человек, подозреваемую в незаконной вырубке деревьев почти на 8 млн рублей, осудят в Нижнетавдинском районе, сообщает региональная прокуратура.

Житель Тюменского района, ранее судимый за незаконную рубку деревьев, создал в 2020 году преступную группу, в нее в разное время вошли четыре человека. Было вырублено 193 сосны в лесах. Размер ущерба, причиненный черными лесорубами департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 7,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.