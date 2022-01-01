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Юные тюменские шахматисты могут побороться за кубок РДШ

Спорт, 13:56 12 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юных жителей Тюменской области приглашают поучаствовать во втором региональном этапе Всероссийского турнира по шахматам на кубок Российского движения школьников. Он состоится в феврале в формате онлайн.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении РДШ, побороться за победу могут сборные команды школ региона. Предварительно они должны пройти внутришкольный отбор. Регистрация продлится до 21 января.

В состав каждой команды должны входить девять человек - по двое юношей и девушек в возрасте 6-14 и 15-17 лет, а также руководитель. Также допускается состав команды из четырех человек одной возрастной категории и руководителя.

"Турнир будет проходить онлайн на платформе шахматышколе.рф. В каждой возрастной категории определятся по две лучшие команды. В марте и апреле они встретятся на третьем межрегиональном этапе соревнований, где поборются за звание лучших игроков Уральского федерального округа. В мае состоится финальный этап соревнований, который пройдет в очном формате",- пояснили организаторы.

Заявки на участие в турнире принимают на сайте шахматышколе.рф. Уточнить подробную информацию о турнире можно на портале спорт.рдш.рф.

Любовь Голышева

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# Российское движение школьников , шахматы

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