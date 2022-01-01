В Тобольске большинство голосов отдано за установку памятника Даниле Чулкову на набережной Курдюмки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 3 тыс. тоболяков приняли участие в голосовании по выбору места установки памятника основателю города Даниле Чулкову.

Об этом на своей странице в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

По его словам, исторический совет предложил подгорную часть города, а именно набережную реки Курдюмка, как территорию, где обязательно должен быть памятный символ, к примеру, в форме ладьи. А вот установить скульптурную композицию, посвященную непосредственно основателю города, предложено либо там же у Курдюмки, либо возле гостиницы "Сибирь".

"Эти варианты мы обсуждали и с разными общественными организациями, в том числе советом ветеранов, диаспорами, историками. Мнения разнятся. С одной стороны, близость к административным зданиям нагорной части города придаст скульптуре величественности и уж точно не оставит без внимания туристов. При этом размер монумента не будет провоцировать желающих сфотографировать в непосредственной близости, а будет прекрасно попадать в кадр с безопасных для пешеходов мест. Но мы также слышим мнения о том, что во времена Данилы Чулкова нагорная часть не существовала в принципе, и исторически будет правильно всю композицию разместить у Курдюмки", - говорит Максим Афанасьев.

Голосование закончится 14 января. Если отрыв во мнениях будет небольшим, Общественной палате Тобольска предложат принять обоснованное окончательное решение по этому вопросу.

Напомним, 2022 год в Тобольске стал Годом первого воеводы города Данилы Чулкова. Эту инициативу общественности поддержал исторический совет города.

Евгений Новоселов