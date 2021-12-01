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Годом первого воеводы города Данилы Чулкова будет 2022 год в Тобольске

Общество, 16:53 27 декабря 2021

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2022 год в Тобольске будет годом первого воеводы города Данилы Чулкова. Эту инициативу общественности поддержал исторический совет города.

"Первый воевода нашего города по праву считается основателем Тобольска и заслуживает к себе особого внимания, - считает глава города Максим Афанасьев. - Наша задача – провести широкомасштабную просветительскую работу, направленную на детальное изучение страниц истории родного края, и создать качественный туристический продукт, наполненный смыслами".

По его словам, дети должны знать, кто такой Данила Чулков, а гости должны получить незабываемые впечатления от посещения знаковых мест, связанных с первым воеводой.

Данила Григорьевич Чулков — воевода русского царя Ивана Васильевича Грозного, воин и государев человек, продолжатель дела покорителя Сибири Ермака. Принимал участие в войне с астраханскими и крымскими татарами. В 1554 году Чулков вместе с князем Алексеем Вяземским астраханских людей искал и языков добывал выше Черного острова. Поход окончился скорым покорением Астрахани. В 1556 году Чулков с отрядом поплыл по Дону для наблюдений над Крымом.

В 1585 году русское правительство послало письменного голову Данилу Чулкова, который служил в Ряжске, вместе с воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным в Сибирь. Через год ими была поставлена над рекой Турой на месте прежнего татарского городища Чимги-Тура деревянная крепость Тюмень. В 1587 году Москва посылает Чулкова во главе полутысячного войска к устью реки Тобол, впадающей в Иртыш, чтобы заложить там новый острог. Летописец отмечал: "…лета 7095 (1587) при царе Феодоре Иоанновиче указ воеводе Даниле Чулкову …прислано 500 человек поставити град Тоболеск".

Борис Олейник

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# культура , Тобольск

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