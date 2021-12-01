"Морфология улиц" подарит больше арт-объектов Тюмени в 2022 году

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

13 новых работ украсили Тюмень в рамках фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" в 2021 году. В 2022 году организаторы события обещают горожанам больше стрит-артов и взаимодействия между художниками и местными жителями.

В 2022 в рамках "Морфологии улиц" организаторы хотят сделать лабораторию с приглашенными и локальными экспертами и вместе с ними исследовать Тюмень через истории жителей, районы, истории, достопримечательности и заброшенные места.

"Думаем, что это должно случиться в апреле. Мы это делаем, чтобы художники-участники "Морфологии" из других городов приезжали на фестиваль с пониманием Тюмени, что в ней есть, кроме исторического центра с деревянным зодчеством, набережной и так далее", – добавила руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

В ходе самого фестиваля в июле планируют делать больше арт-объектов, больше взаимодействовать с художниками и жителями города. Диалог хотят выстроить через личные встречи, пикники и прогулки.

"Всего за 2021 год у нас получилось 13 работ. Одна из них огромная – монументальная роспись на улице Северной от художников, которые живут в Израиле. Всего на " Морфологию улиц" приехало 15 художников – в это число включены еще три арт-команды, которые работали в парах. И еще впервые за время фестиваля для одной из работ создали диджитал-арт: если открыть на телефоне приложение Artivive, навести камеру на работу художника Никиты Ходака у дома #62а, корп. 4 на улице 50 лет Октября, то она оживет", – рассказала Юлия Саначина.

В 2021 организаторы фестиваля проводили встречи с художниками, лекции и мастер-классы, проводили открытую экскурсию по работам "Морфологии" и сделали ее еще в онлайне, чтобы люди могли самостоятельно погулять в любой момент.

Инна Пахомова