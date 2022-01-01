В Тюмени мастер по ремонту продал ноутбук клиента

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

33-летний потерпевший отдал ноутбук на ремонт мастеру, которого нашел на одном из сайтов, но тот не вернул оргтехнику и вскоре перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила около 90 тыс. рублей.

Полицейские задержали ранее судимого неработающего 27-летнего местного жителя. Изначально они с владельцем компьютера договорились о починке старого девайса, но вскоре выяснилось, что сумма за ремонт будет превышать стоимость самого ноутбука. Тогда заявитель попросил мастера перенести все данные на новый компьютер, установить на него необходимые программы и купить переходники. В качестве предоплаты мужчина отдал около 6 тыс. рублей.

Злоумышленник сдал компьютер в комиссионный магазин, чтобы на вырученные деньги решить свои финансовые проблемы. Мужчина планировал выкупить его, но денег у него не хватило и он перестал выходить на связь с владельцем.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.