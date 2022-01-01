Автомобилистам Тюмени напоминают: использовать парковки вдоль проезжей части можно после внесения аванса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На парковках вдоль проезжей части, не оборудованных шлагбаумом, при оплате в паркомате действует авансовая оплата. Пользователи парковок нередко нарушают это правило. После чего получают штрафы.

Об этом автомобилистам напоминает администрация Тюмени.

В течение первых 15 минут с момента постановки транспортного средства на парковочное место необходимо оплатить время, которое планирует провести на парковке водитель. Пользователь самостоятельно выставляет время парковки. Если авансовый платеж не внесен, можно воспользоваться другими способами оплаты: мобильное приложение "Тюменские парковки" или портал tmn-parking.ru".

По мнению экспертов, популярным и удобным способом оплаты парковок является мобильное приложение. С его помощью оплатить парковку можно, не выходя из машины. Более того, оно дает возможность пользователям произвести оплату не сразу, а в течение дня, до 23 часов 59 минут.

Также в мобильном приложении и на сайте действует поминутная тарификация: водитель может оплатить парковку даже за несколько минут стоянки.

Если штраф за неоплату парковки пришел, но пользователь уверен, что выполнил все обязательства по оплате парковочной сессии, необходимо обратиться в МКУ "Тюменьгортранс" для уточнения причин. Обжаловать же вынесенное постановление возможно только в суде.

Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).