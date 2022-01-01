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В Тюмени задержали двух наркоторговцев со 100 граммами мефедрона

Происшествия, 14:59 13 января 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двоих молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотических средств, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ночью на ул. Федюнинского сотрудниками наряда ДПС для проверки документов остановлен автомобиль "Тойота Марк 2". В ходе досмотра личных вещей водителя и пассажира полицейские обнаружили 50 полимерных пакетиков с мефедроном. 22-летние молодые люди рассказали, что наркотики приобрели для дальнейшей реализации. Оптовую партию запрещенного вещества массой около 100 граммов они расфасовали на более мелкие дозы. Всего получилось около 300 доз. Когда тюменцы поехали делать тайники, их и задержали сотрудники ГИБДД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

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