7 тыс. 877 человек болеют ОРВИ и пневмониями в Ишиме и Ишимском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

7 тыс. 877 человек, в том числе 4 тыс. 851 ребенок, с признаками ОРВИ и пневмониями находятся под наблюдением врачей в Ишиме и Ишимском районе. В стационарах лечатся 93 человека.

Как и в целом по Тюменской области, здесь отмечается снижение числа больных острыми респираторно-вирусными инфекциями, сообщает региональный департамент здравоохранения.

По мнению врачей, это обусловлено школьными каникулами и нерабочими днями в новогодние праздники.

Самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. Вакцина против гриппа защищает вакцинированного, даже если циркулирующие вирусы не полностью совпадают с вакцинными вирусами. Прививка позволяет избежать тяжелого хода заболевания и уменьшить вероятность появления осложнений и летального исхода.

Сегодня в регионе прививочная кампания от гриппа почти завершена. Всего в Тюменскую область поставлено более 926 тыс. доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. К 11 января в регионе привито более 926 тыс. человек, это 60% от совокупного населения территории. Из них более 665 тыс. - взрослые, более 260 тыс. - дети.