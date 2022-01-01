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10 пунктов обогрева придут на помощь автомобилистам на дорогах Тюменской области

Общество, 13:45 13 января 2022

скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области

10 мобильных пунктов обогрева готовы выехать на помощь водителям, попавшим в трудные ситуации на дорогах Тюменской области в холодную погоду.

Напомним, ранее жителей региона предупредили о сильных морозах, которые придут 13 января. Сообщалось, что местами днем температура воздуха составит до минус 24 градусов.

Пункты обогрева действуют во всех муниципальных образованиях. Они могут не только на одном месте дежурить, но и приезжать на помощь автомобилистам. Попавшие в беду на дороге водители должны набрать номер 112. Автоматически эта заявка переадресовывается в службу МЧС, и подразделения выезжают на помощь.

"Автолюбителям, планирующим поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, в частности, на аккумулятор, топливную систему, просчитать маршрут, чтобы исключить вероятность оказаться в безлюдной местности. Следует заранее запастись теплыми вещами, продуктами, зарядить мобильный телефон, предупредить близких об ориентирах маршрута и примерном сроке своего возвращения", — сказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова

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# безопасность , ГУ МЧС России по Тюменской области , пункты обогрева

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