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Самые активные подписчики периодики Тюменской области живут в Аромашевском районе

Общество, 15:45 13 января 2022

Почта России | Фото: Почта России

Самые активные подписчики газет и журналов Тюменской области проживают в Аромашевском районе. На 1 тыс. жителей выписано около 400 экземпляров. Второе место занимают жители Казанского, Сладковского, Бердюжского и Вагайского районов.

Всего 107 тыс. газет и журналов выписали жители Тюменской области на первое полугодие 2022 года. В сельской местности подписку чаще оформляют через почтальона или в почтовом отделении, а горожане чаще используют возможности онлайн-сервисов: сайт и мобильное приложение Почты России.

Особым спросом пользуются издания, посвященные областным и районным новостям, дачной тематике, здоровью и кулинарии, детская тематика. Юридические лица отдают предпочтение специализированным изданиям.

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