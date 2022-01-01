Тюменский священнослужитель рассказал, как в России возник Старый Новый год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Традиция россиян отмечать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января возникла из-за расхождения юлианского и григорианского календарей.

"В январе 1918 года большевики приняли решение установить новый стиль — перешли на григорианский календарь. До 1918 года Российская империя жила по старому стилю. Все банковские дела, заграничные поездки, дипломатические отношения и другие взаимоотношения с Западом осуществлялись страной, в которой был другой календарь, и это не представляло большой проблемы. Но поскольку этот календарь базировался на церковной восточной православной традиции летоисчисления, большевики пожелали убрать его из употребления в уже советской стране", — пояснил председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров.

Разница между календарями составляет 13 дней. Православное Рождество стали отмечать не 25 декабря, как это было по юлианскому календарю, а 7 января — по новому стилю. И Старый Новый год, который принято отмечать в ночь на 14 января, — это Новый год по юлианскому календарю.

Новый год, который россияне сейчас называют старым, в свое время ввел Петр I. "Традиция праздновать Новый год 1 января была введена Петром I. Он перенес празднование с 1 сентября на 1 января вслед за европейскими государствами, но старый стиль исчисления дней в году сохранил, а советская власть перешла на новый стиль, и появился "новый" Новый год", — заключил Григорий Мансуров.

Инна Пахомова