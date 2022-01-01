Госавтоинспекцию Тюменской области возглавил Андрей Миллер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Начальником ГИБДД Тюменской области назначен Андрей Миллер. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

С июня 2020 года Андрей Миллер занимал должность заместителя начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства. С апреля 2021 года исполнял обязанности руководителя Госавтоинспекции.

Андрей Миллер родился 15 сентября 1980 года в Омской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году курсантом Омской академии МВД РФ, которую окончил в 2001 году.

С 2001 года служил на различных должностях в подразделениях ГИБДД Омской области, где прошел путь от инспектора службы специализированного полка ДПС до руководителя отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения по Омску. Женат, воспитывает двух дочерей.