В Тюмени вынесут приговор водителю "Газели", устроившему ДТП с двумя погибшими

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Ленинский районный суд Тюмени готовится вынести приговор мужчине 1989 года рождения, по вине которого в ДТП с участием "Газели" и пассажирского автобуса, где сгорели два человека и пострадала маленькая девочка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, трагедия произошла в Тюмени вечером 19 июля 2021 года. На ул. Республики грузопассажирская "Газель" врезалась в автобус 11-го маршрута. В автобусе не было пассажиров, его водитель и кондуктор не пострадали.

От удара "Газель" вспыхнула и сгорела полностью. В ней ехали пять человек, двое из них, мужчина и женщина, погибли. Находившуюся в салоне девочку выбросило из машины. Водитель и еще одна пассажирка получили травмы.

Ранее водителя "Газели" неоднократно наказывали за нетрезвое вождение. В марте 2021 года он был лишен прав на два года. В "Газели" было установлено незарегистрированное газобаллонное оборудование. В момент ДТП мужчина по данным обследования был пьян.