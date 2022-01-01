Новый выпуск тюменской газеты "Вы" расскажет о ритуалах, выставке и обрядах

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Новый выпуск тюменской газеты об искусстве "Вы" доступен в электронном виде. В первом выпуске 2022 года можно прочитать статьи об обрядах и ритуалах, о выставке "Встречи во внешнем", маркете современного искусства "Артчоус".

Газета в PDF-формате содержит 11 страниц. Помимо авторских текстов в выпуск вошли иллюстрации местных художников и фотографии. Искусствовед Татьяны Борко для номера написала текст "Ритуал полярной ночи". Также здесь можно найти рецензии на фильм "Панчер" и спектакль "Я танцую как дебил". В конце выпуска приведены анонсы культурных мероприятий.

Желающие могут приобрести газету в нескольких точках: книжный магазин "Никто не спит", МТЦ "Космос", мультицентр "Контора пароходства", ИПиП, СоцГум ТюмГУ, школа перспективных исследований, музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Союз художников (ул. Холодильная, 124), рюмочная "Здоровье" (ул. Дзержинского, 38), кофейня "Garden" (ТЦ "Панорама").

Напомним, проект газеты "ВЫ" получил финансовую поддержку второй волны конкурса "ЦЕХ" - 128 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 16+.