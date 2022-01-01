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Региональный этап олимпиады школьников по ОБЖ пройдет в Тюмени

Общество, 09:57 17 января 2022

obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности пройдет в Тюмени с 20 по 28 января. Свои знания проверят 70 учащихся 9-11 классов школ региона, сообщает центр "Аванпост".

Участникам предстоит пройти два тура, по итогам которых определятся победители. Именно они войдут в состав областной команды для участия во всероссийском этапе.

Площадкой для проведения регионального этапа олимпиады станет центр "Аванпост". 20 и 21 января на базе центра "Аванпост" состоится теоретический и практический этапы. Участники пройдут тестирование, а затем покажут свои навыки в деле. После чего коллегия жюри в течение пяти дней проверит представленные работы.

28 января в Тюменском индустриальном университете участники вновь соберутся, чтобы получить обратную связь по выполненным заданиям. В этот же день будут объявлены имена победителей и призеров.

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# Аванпост , Всероссийская олимпиада школьников

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