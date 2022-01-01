Сообщения о минировании школ в Тюмени не подтвердились

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 50 тысяч детей эвакуировали из школ Тюмени 13 января из-за сообщений о возможном минировании.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, все здания школ обследовали сотрудники полиции. По результатам проверки, предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

"14 января занятия в школах Тюмени января пройдут в штатном режиме", - добавили в информационном центре регионального правительства.