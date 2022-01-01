Тюменский центр "Семья" запустил телеграм-канал для родителей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Телеграм-канал "Психология. Центр "Семья" запустил региональный центр "Семья" в Тюмени. Ведущие психологи учреждения рассказывают подписчикам об актуальных проблемах в сфере семейных отношений, воспитания детей и многих других.

"Психологическая поддержка важна для каждого человека, и мы надеемся, что подписчики смогут почерпнуть важную информацию, задуматься и применить на практике советы психологов. Эксперты рассказывают о том, как сохранить крепкие семейные отношения, что вызывает агрессию у детей, затрагивают проблемы пищевого поведения, детской агрессии и буллинга, зависимости от гаджетов, преодоления трудностей и поиска себя", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном центре "Семья".

Также подписчики могут познакомиться с психологами учреждения, узнать о проводимых акциях, проектах и мероприятиях.

Подписаться на телеграм-канал регионального центра "Семья" можно по ссылке.

Любовь Голышева