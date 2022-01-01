Жители отдаленных сел региона могут бесплатно подключить 20 телеканалов

| Фото: tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

Жители отдаленных сел Тюменской области могут подключить 20 телеканалов без платы за просмотр, сообщает региональный департамент общественных связей.

Российское телевидение перешло на цифровые технологии. 98,4% жителей получили возможность бесплатно принимать 20 обязательных общедоступных телеканалов через эфир. Оставшиеся 1,6% граждан проживают в 12 тыс. отдаленных населенных пунктах, где доступен только спутниковый телесигнал. Оператор не вправе отказать таким гражданам в заключении договора и не должен взимать с них плату за просмотр общедоступных телеканалов.

Чтобы подключить телеканалы, необходимо убедиться, что населенный пункт относится к труднодоступным льготным территориям. Перечень населенных пунктов опубликован на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в разделе "Переход на цифровое вещание".

По каждому поселению в перечне указано от трех до пяти спутниковых операторов, у которых есть техническая возможность оказывать услуги. После чего необходимо связаться со спутниковым оператором и оформить заявку на подключение. Контакты операторов размещены на их официальных сайтах.

Также необходимо будет оплатить стоимость оборудования и установки. Цена полного комплекта спутникового оборудования варьируется в зависимости от оператора, модели оборудования и региона. Установка оборудования стоит порядка 2 тыс. рублей. Договор можно заключить на встрече с установщиком оборудования.