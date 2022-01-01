Жители отдаленных сел региона могут бесплатно подключить 20 телеканалов
Жители отдаленных сел Тюменской области могут подключить 20 телеканалов без платы за просмотр, сообщает региональный департамент общественных связей.
Российское телевидение перешло на цифровые технологии. 98,4% жителей получили возможность бесплатно принимать 20 обязательных общедоступных телеканалов через эфир. Оставшиеся 1,6% граждан проживают в 12 тыс. отдаленных населенных пунктах, где доступен только спутниковый телесигнал. Оператор не вправе отказать таким гражданам в заключении договора и не должен взимать с них плату за просмотр общедоступных телеканалов.
Чтобы подключить телеканалы, необходимо убедиться, что населенный пункт относится к труднодоступным льготным территориям. Перечень населенных пунктов опубликован на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в разделе "Переход на цифровое вещание".
По каждому поселению в перечне указано от трех до пяти спутниковых операторов, у которых есть техническая возможность оказывать услуги. После чего необходимо связаться со спутниковым оператором и оформить заявку на подключение. Контакты операторов размещены на их официальных сайтах.
Также необходимо будет оплатить стоимость оборудования и установки. Цена полного комплекта спутникового оборудования варьируется в зависимости от оператора, модели оборудования и региона. Установка оборудования стоит порядка 2 тыс. рублей. Договор можно заключить на встрече с установщиком оборудования.