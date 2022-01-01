47 малышам в 2021 году помогли родиться врачи тюменской скорой дома и в дороге

| Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи. | Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

47 малышей родились вне стен стационаров в 2021 году в Тюмени. Все эти случаи – это домашние или дорожные роды, где в оказании медицинской помощи принимали участие бригады скорой, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

В числе последних в ушедшем году – преждевременные роды у 24-летней тюменки. Бригада в составе двух фельдшеров пришла на помощь 18 декабря через 10 минут после вызова. На свет появилась девочка весом 2 кг 400 г, ростом – 49 см. Ребенок закричал громко и сразу, активно задвигал ручками и ножками. Медики обработали новорожденного, запеленали и положили на живот матери, накрыв одеялом, а потом доставили в Перинатальный центр.

В 2022 году стали мамами две женщины, роды у которых принимали бригады скорой. Один случай произошел 7 января, другой – 9 января.

Срочные роды у 38-летней тюменки начались внезапно 7 января. Ее муж вызвал бригаду медиков. Молодой возраст специалистов сначала смутил пациентку: она испугалась, что они не справятся. Однако, когда женщина посмотрела, как уверенно и спокойно медики держатся, она полностью им доверилась, и роды прошли без осложнений. По словам медиков, которые принимали роды впервые, – родился такой хорошенький малыш, что его мама не удержалась и радостно крикнула своему мужу: "Фотографируй скорей, какой он красивый!".

"Да, было небольшое волнение – все же это мой первый опыт. И да, это никак не повлияло на мою уверенность в своих силах. С коллегой – фельдшером Никитой Пономаревым – полтора месяца работаем бок о бок, поэтому знаем друг друга уже хорошо и действуем быстро и слаженно", – пояснила молодой специалист скорой медицинской помощи Нина Шкурченко.