Житель Армизонского района похитил у соседки домашнюю настойку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в краже домашней настойки, осудили в Армизонском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В октябре 2021 года женщина попросила односельчанина отремонтировать забор, рассчитаться за работу они договорилась домашней настойкой. Полученные в счет оплаты две полуторалитровые бутылки настойки, мужчина выпил. Спиртного ему оказалось мало. Он проник в сени дома через окно и похитил четыре трехлитровые банки и пластиковую бутылку с домашней настойкой. Пропажу оценили в 1 тыс. 700 рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.