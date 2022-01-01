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Более 160 аварий с участием водителей автобусов произошли в Тюменской области

Происшествия, 15:04 14 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

167 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов произошло в Тюменской области за 2021 год.

Об этом сообщил начальник регионального управления ГИБДД Андрей Миллер на пресс-конференции 14 января.

"В этих авариях погибли десять человек, 213 получили травмы", – рассказал он.

Андрей Миллер сказал, что по вине водителей автобусов произошло 84 ДТП из 167. В них погибли два человека и 114 были ранены.

Начальник региональной Госавтоинспекции подчеркнул, что в 2021 году по всем показателям заметно снижение числа аварий с участием общественного транспорта по сравнению с 2020 годом.

Инна Пахомова

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# аварии , автобус , Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , общественный транспорт

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