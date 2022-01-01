Комплекс мер в тюменском здравоохранении снизил число "потерянных лет" у жителей, уверен эксперт

фото: Тюменский кардиоцентр фото: Тюменский кардиоцентр

Своевременная и качественная высокотехнологичная медицинская помощь, усиление профилактической работы, диспансеризация позволили Тюменской области увеличить продолжительность жизни населения. Такое мнение высказала заведующая приемного отделения Тюменского кардиологического научного центра, врач-кардиолог высшей категории Анастасия Такканд, комментируя данные системы мониторинга и анализа показателя "Потерянные годы жизни".

Исследование подготовил Центр экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава России. Лидерами по преждевременной смертности стали Чечня, Чукотка и Ненецкий автономный округ, здесь, в среднем, люди теряют семь лет.

Тюменская область по продолжительности жизни населения опередила такие регионы, как Москва, Осетия, Дагестан, Санкт-Петербург и другие, войдя в "зеленую зону" с показателем 4,86 лет.

"Динамика в Тюменской области хорошая. Это видно на графиках исследования. В регионе доступная высокотехнологичная медицинская помощь, проводится диспансеризация. Нет больших очередей на получение высокотехнологичных методов лечения. За патологии, с которыми я работаю, могу сказать: много ангиоустановок, коронарографистов, шунтирования, другие радиочастотные абляции проводятся. И самое основное – развивается амбулаторное звено. Здесь мы оказываем стационарную высокотехнологичную помощь, а в дальнейшем - наблюдение, медикаментозная поддержка играет большую роль. У нас прекрасные показатели и в связи этим больше средняя продолжительность жизни", - уточнила врач.

фото: Тюменский кардиоцентр фото: Тюменский кардиоцентр

Показатель "потерянные годы жизни" применяется во всех странах. Его внедрила Всемирная организация здравоохранения. Основная цель – к 2050 году добиться средней продолжительности жизни на планете в 92 года.

"В связи с новой коронавирусной инфекцией динамика показателей смертности увеличилась, что естественно влияет на продолжительность жизни. До коронавируса четко отслеживалась динамики снижения этих потерь, и был благоприятный прогноз. Но пандемия когда-нибудь закончиться, и тогда мы снова сможем влиять на тенденцию к увеличению продолжительности и качества жизни", - уточнила врач-кардиолог высшей категории Анастасия Такканд.

Среди основных причин преждевременной смерти – болезни системы кровообращения. Эта тенденция касается не только Тюменской области, но и России в целом. Ишемические болезни сердца - это процесс естественного старения организма.

"Замедлив этот процесс, мы можем увеличить продолжительность жизни. В последние годы, до COVID-19, значительно выросла тенденция к уменьшению случаев. Долголетие зависит от множества факторов: наследственность, образ жизни. Существенно влияет диспансеризация. Здесь основная задача всех врачей – профилактировать болезнь. Не лечить, а предупредить", - уверена она.

фото: Тюменский кардиоцентр фото: Тюменский кардиоцентр

Раннее выявление онкопатологий, гипертоний, ишемических болезней сердца позволит избежать тяжелых последствий заболеваний. Здесь нужна и активная позиция самих жителей – не пренебрегать диспансеризацией, обратить внимание на образ жизни: сократить употребление алкогольных напитков, табака.

"Такой широкой информационной кампании по пропаганде здорового образа жизни, отказа от курения, ограничение употребления алкогольных напитков, о профилактических мероприятиях, как в Тюменской области, нет нигде. У нас и в общественных местах, и в транспорте, и на билбордах есть информация. Тюменский кардиологический научный центр, другие клиники проводят акции – все стараются уменьшить и профилактировать патологии, с которыми работают", - добавила врач-кардиолог высшей категории Анастасия Такканд.

Тюменская область занимает шестое место в исследовании по продолжительности жизни с показателем "потерянных лет" - 4,86. Что касается других регионов Уральского федерального округа, то ситуация следующая: Челябинская область – 6,39, Ямало-Ненецкий автономный округ – 6,5, Свердловская область - 6,36, Курганская область – 6,25 , Ханты-Мансийский автономный округ – 5,89.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин