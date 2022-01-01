  • 14 января 202214.01.2022пятница
  • USD74,5686
    EUR85,4556
  • В Тюмени -17..-19 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени дорожные службы готовятся к очередному снегопаду

Общество, 18:23 14 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожные службы Тюмени готовятся к очередному снегопаду в выходные дни. Они будут работать круглосуточно, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Прирост снега может достичь 7 см. Перед грядущим снегопадом подрядные бригады проведут обработку дорожного полотна и тротуаров противогололедными материалами. Спецмашины выйдут на патрульное прометание.

Ежедневно на уборке городских дорог задействовано более 500 единиц техники и 400 дорожных рабочих. В первую очередь уборка проводится на центральных улицах, по которым следует общественный транспорт. Затем техника переходит на дороги с меньшей интенсивностью движения.

Следить за работой техники в режиме реального времени тюменцы могут на интерактивной карте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожные работы , снегопад , уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 14.01.2022Тюменский центр "Семья" запустил телеграм-канал для родителей
18:56 14.01.2022Мечту мальчика из Тюменской области побыть машинистом поезда исполнили свердловские железнодорожники
18:45 14.01.2022В музее Словцова работает выставка о взорванном в советские годы тюменском храме
18:33 14.01.2022Тобольские врачи извлекли из сосуда головного мозга пациента четырехсантиметровый тромб