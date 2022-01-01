В Тюмени дорожные службы готовятся к очередному снегопаду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожные службы Тюмени готовятся к очередному снегопаду в выходные дни. Они будут работать круглосуточно, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Прирост снега может достичь 7 см. Перед грядущим снегопадом подрядные бригады проведут обработку дорожного полотна и тротуаров противогололедными материалами. Спецмашины выйдут на патрульное прометание.

Ежедневно на уборке городских дорог задействовано более 500 единиц техники и 400 дорожных рабочих. В первую очередь уборка проводится на центральных улицах, по которым следует общественный транспорт. Затем техника переходит на дороги с меньшей интенсивностью движения.

Следить за работой техники в режиме реального времени тюменцы могут на интерактивной карте.