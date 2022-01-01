Александр Моор: прокуратура играет важную роль практически во всех сферах нашей жизни

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работники прокуратуры отстаивают законность и служат интересам простых людей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании сотрудников и ветеранов областной прокуратуры, посвященном 300-летию прокуратуры России.

Александр Моор напомнил, что в 2021 году Тюменская область заняла почетное второе место в рейтинге качества жизни в регионах России, который по поручению главы государства составило Агентство стратегических инициатив. В основе рейтинга - мнение простых людей, которые считают наш регион комфортным и безопасным. Кроме того, Тюменская область стала лидером в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Безусловно, работники областной прокуратуры внесли весомый вклад в достижение столь высоких результатов, подчеркнул губернатор.

"Реакция прокуроров на несоблюдение закона, на нарушения прав и свобод граждан незамедлительна и действенна. В сложных жизненных ситуациях такая поддержка просто незаменима. В поле вашего постоянного внимания также противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений. На особом контроле вопросы экологии, охраны окружающей среды, защита прав предпринимателей. От вашей работы во многом зависит вера людей в справедливость и верховенство закона", - обратился к сотрудникам прокуратуры глава региона.

В 2021 году тюменские прокуроры пресекли около 28 тысяч нарушений закона, отметил в своем выступлении прокурор Тюменской области Владислав Московских. При непосредственном участии прокуратуры удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на общую сумму более 230 млн рублей. "Тесное взаимодействие с губернатором и правительством региона, областной думой, органами местного самоуправления, правоохранительными структурами и судейским сообществом - залог нашей успешной работы", - заявил областной прокурор.

Более 40 работников и ветеранов прокуратуры Тюменской области получили награды Генерального прокурора России.

Евгений Бабенко