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В Тюмени на маршруте 100 автобуса появилась новая остановка

Общество, 11:06 15 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы маршрутов №№ 53, 55 и 100 в Тюмени изменятся с 22 января, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В маршрут № 100 "Центральный рынок – с/о "Ручеек" включается остановочный пункт "Универмаг" в прямом направлении.

В маршруты № 53 "мкр. Тюменский – ЖК "Звездный городок" и № 55 "п. ДОК – ЖК "Акватория" включаются вновь обустроенные остановочные пункты "Озеро Кривое" (ул. Западносибирская, 49) в прямом и обратном направлениях,

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы

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