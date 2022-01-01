В Тюмени на маршруте 100 автобуса появилась новая остановка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы маршрутов №№ 53, 55 и 100 в Тюмени изменятся с 22 января, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В маршрут № 100 "Центральный рынок – с/о "Ручеек" включается остановочный пункт "Универмаг" в прямом направлении.

В маршруты № 53 "мкр. Тюменский – ЖК "Звездный городок" и № 55 "п. ДОК – ЖК "Акватория" включаются вновь обустроенные остановочные пункты "Озеро Кривое" (ул. Западносибирская, 49) в прямом и обратном направлениях,

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.