Фотогалерея: в Тюмени открыли выставку художницы Натальи Григорьевой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Цвет курортного воздуха" художницы, преподавателя тюменской Детской школы искусств "Гармония" Натальи Григорьевой открыли в фойе большого зала Тюменского драматического театра 14 января.

В экспозицию вошли работы, которые Наталья создала летом во время пленэра. В них много цвета, мощных сильных мазков, цветовых пятен. Атмосферное погружение в солнечное морское состояние согреет особенно зимой.

Впервые преподаватель представила свою выставку широкому кругу зрителей.