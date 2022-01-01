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Фотогалерея: в Тюмени открыли выставку художницы Натальи Григорьевой

Общество, 10:49 15 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Цвет курортного воздуха" художницы, преподавателя тюменской Детской школы искусств "Гармония" Натальи Григорьевой открыли в фойе большого зала Тюменского драматического театра 14 января.

В экспозицию вошли работы, которые Наталья создала летом во время пленэра. В них много цвета, мощных сильных мазков, цветовых пятен. Атмосферное погружение в солнечное морское состояние согреет особенно зимой.

Впервые преподаватель представила свою выставку широкому кругу зрителей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# выставка , ДШИ Гармония , картины

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