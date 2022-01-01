В перспективе в Голышмановском округе газифицируют семь малых деревень

Семь малых деревень могут быть газифицированы в Голышмановском округе. Как сообщает "Комсомольская правда-Тюмень", населенные пункты внесены в региональный план газификации 2024-2029 годов. В настоящее время программа находится на утверждении у губернатора Тюменской области.

Предварительно в документ внесены деревни Брованово, Глубокая, Крупинина, Михайловка, Успенка, Усть-Малые Чирки и Одина. Михайловка попала в программу газификации Тюменской области на 2019-2023 годы и там уже начаты проектно- изыскательские работы.

В Голышмановском городском округе - 61 населенный пункт, в 17 из них печное отопление.