Тюменский аэропорт Рощино увеличил новогодний пассажиропоток
t-l.ru
50 тыс. 347 пассажиров составил общий пассажиропоток тюменского международного аэропорта Рощино в период с 30 декабря 2021 года по 09 января 2022 года.
Это на 26% больше по устранению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба тюменской воздушной гавани. Из общего количества пассажиров международными рейсами воспользовались 2 тыс. 113 человек.
Всего за новогодние праздники было выполнено 252 самолетовылета, это превышает показатель прошлого года на 17,2%.
Евгений Бабенко