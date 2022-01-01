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Тюменский аэропорт Рощино увеличил новогодний пассажиропоток

Общество, 16:25 16 января 2022

t-l.ru

50 тыс. 347 пассажиров составил общий пассажиропоток тюменского международного аэропорта Рощино в период с 30 декабря 2021 года по 09 января 2022 года.

Это на 26% больше по устранению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба тюменской воздушной гавани. Из общего количества пассажиров международными рейсами воспользовались 2 тыс. 113 человек.

Всего за новогодние праздники было выполнено 252 самолетовылета, это превышает показатель прошлого года на 17,2%.

Евгений Бабенко

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# аэропорт Рощино

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