Минцфиры предупреждает: мошенники могут притворяться сотрудниками портала Госуслуг

Фото: strana2020.ru Фото: strana2020.ru

Сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки и не запрашивают данные граждан. Если такое происходит, значит вы столкнулись с мошенниками, предупреждает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к учетной записи пользователя, чтобы украсть его аккаунт. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят продиктовать код, полученный в SMS. Зная код, мошенники генерируют новый пароль, а реальный пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

В этой схеме QR-код - лишь предлог для звонка, так как сейчас это самая актуальная тема. QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании.

Служба поддержки Госуслуг уже разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей:

Перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запрашивает код ("капчу"), а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник. В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать.

Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS.

В службе поддержки портала Госуслуг нет всплеска обращений по факту кражи учетных записей. Данные пользователей надежно защищены. При этом у операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта. Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники.

Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию.

Если столкнулись с подобным мошенничеством, сообщите в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8 800 100 70 10 или через платформу обратной связи.

Евгений Бабенко