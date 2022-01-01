54 камеры видеонаблюдения будут следить за общественным порядком на Лесобазе

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

54 камеры видеонаблюдения будут следить за общественным порядком в районе Лесобазы в Тюмени. О расширении системы видеонаблюдения в областном центре сообщает "Ростелеком". Оборудование будет установлено в рамках контракта с департаментом информатизации Тюменской области.

Система видеонаблюдения обеспечивает фиксацию правонарушений и преступлений, а также наблюдение за оперативной обстановкой, что помогает службам, отвечающим за безопасность, круглосуточно контролировать ситуацию на улицах.

Волоконно-оптическая сеть связи объединит все камеры в единую систему видеонаблюдения. Видеотрансляция будет осуществляется в высоком разрешении, видеоданные в режиме реального времени будут передаваться в Центр обработки данных правительства Тюменской области.

Отметим, в Тюменской области - самое большое количество установленных "Ростелекомом" камер видеонаблюдения на Урале. Все они работают в рамках реализации проекта "Безопасный город". Всего в регионе цифровой провайдер установил 1 тыс. 392 камеры на 344 объектах в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске и в муниципальных районах Тюменской области.