  • 17 января 202217.01.2022понедельник
  • USD75,7668
    EUR86,8894
  • В Тюмени -13..-15 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени за выходные дни выпало 70% снега от месячной нормы

Общество, 10:30 17 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 см снега выпало в Тюмени за выходные дни. Месячная норма - 21 см. На полигон вывезено более 55 тыс. кубометров снежных масс, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

В первую очередь дорожные службы ведут уборку центральных улиц с высокой интенсивностью движения автомобилей. После осадков специалисты должны расчистить проезжую часть в течение трех часов. Чуть больше времени – 6 часов дается на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки.

Особое внимание дорожные службы уделяют остановочным комплексам, автопавильонам.

После окончания снегопада снег сметают с дорог к бордюрам. При этом не допускается формирование снежных валов на тротуарах, остановках, перекрестках, пешеходных переходах и газонах. Чтобы очистить тюменские дороги от снега, уборка идет круглосуточно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# снегопад , уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 17.01.202254 камеры видеонаблюдения будут следить за общественным порядком на Лесобазе
10:42 17.01.2022Рейс из Тюмени в Ноябрьск задержали из-за снегопада
10:30 17.01.2022В Тюмени за выходные дни выпало 70% снега от месячной нормы
10:19 17.01.2022На тобольских сельских кладбищах благоустроят могилы участников Великой Отечественной войны