В Тюмени за выходные дни выпало 70% снега от месячной нормы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 см снега выпало в Тюмени за выходные дни. Месячная норма - 21 см. На полигон вывезено более 55 тыс. кубометров снежных масс, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

В первую очередь дорожные службы ведут уборку центральных улиц с высокой интенсивностью движения автомобилей. После осадков специалисты должны расчистить проезжую часть в течение трех часов. Чуть больше времени – 6 часов дается на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки.

Особое внимание дорожные службы уделяют остановочным комплексам, автопавильонам.

После окончания снегопада снег сметают с дорог к бордюрам. При этом не допускается формирование снежных валов на тротуарах, остановках, перекрестках, пешеходных переходах и газонах. Чтобы очистить тюменские дороги от снега, уборка идет круглосуточно.