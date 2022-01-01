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Ученики более ста школ Тюменской области сыграют в "Битву за Родину"

Общество, 09:02 18 января 2022

из архива регионального отделения "Молодой гвардии" | Фото: из архива регионального отделения "Молодой гвардии"

Более 100 школ Тюменской области охватит новый сезон настольной игры "Битва за Родину". Первые встречи запланированы на 24 января.

"В рамках патриотической кампании "Мы помним!" ежегодно мы проводим уроки в формате интерактивной игры "Битва за Родину", направленной на изучение истории Великой Отечественной войны. Школьники отвечают на вопросы из карточек и двигаются по карте к Берлину. Всего выделено пять маршрутов согласно родам войск: морской флот, артиллерия, пехота, танковые войска и авиация. У каждой команды свой маршрут и свой уровень сложности. Побеждает та сборная, которая первой доберется до финиша", – рассказали в пресс-службе Тюменского регионального отделения общественной организации "Молодая гвардия".

Игра рассчитана на школьников 9-11 классов и студентов. Одновременно сыграть в игру может весь класс. Ребята при этом делятся на пять команд.

"Уроки были организованы для воспитания уважительного отношения к людям, героям, ветеранам Великой Отечественной войны и к истории своей Родины. Также развивает стратегическое мышление. В формате игры ребятам проще усваивать информацию, чем на обычном уроке", – заключили в пресс-службе.

Игры будут проходить по 25 мая включительно. Проект молодогвардейцы реализуют уже семь лет.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , игры , история , Молодая гвардия

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