В Тюмени пройдет региональный этап олимпиады школьников по ОБЖ

| Фото: центр "Аванпост" во ВКонтакте | Фото: центр "Аванпост" во ВКонтакте

70 человек примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников "Основы безопасности жизнедеятельности" в Тюмени с 20 по 28 января, сообщает центр "Аванпост".

Свои знания и силы проверят обучающиеся с 9 по 11 класс. Ранее они стали победителями на школьном и муниципальном этапах.

Участников ждет два этапа: теоретический, в формате тестовых заданий и практический, где участники покажут свои навыки в деле. После чего коллегия жюри в течение пяти дней проверит представленные работы. 28 января будут объявлены победители и призеры регионального этапа олимпиады.

Победители войдут в состав региональной команды, которая представит Тюменскую область на всероссийском финале.