  • 18 января 202218.01.2022вторник
  • USD76,0404
    EUR86,8609
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени пройдет региональный этап олимпиады школьников по ОБЖ

Общество, 09:47 18 января 2022

центр "Аванпост" во ВКонтакте | Фото: центр "Аванпост" во ВКонтакте

70 человек примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников "Основы безопасности жизнедеятельности" в Тюмени с 20 по 28 января, сообщает центр "Аванпост".

Свои знания и силы проверят обучающиеся с 9 по 11 класс. Ранее они стали победителями на школьном и муниципальном этапах.

Участников ждет два этапа: теоретический, в формате тестовых заданий и практический, где участники покажут свои навыки в деле. После чего коллегия жюри в течение пяти дней проверит представленные работы. 28 января будут объявлены победители и призеры регионального этапа олимпиады.

Победители войдут в состав региональной команды, которая представит Тюменскую область на всероссийском финале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ОБЖ , олимпиада школьников

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:42 18.01.2022В Тюменской области три водоема признали непригодными для крещенских купаний
10:31 18.01.2022В Тюмени в четырех микрорайонах создадут арт-объекты из персонажей известных сказок
10:20 18.01.2022В Тюмени идет строительство третьего блока биологической очистки сточных вод
10:07 18.01.2022Год назад началась массовая вакцинация от ковида: в Тюменской области прививку сделали более 1 млн человек