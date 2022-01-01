Тюменский оркестр русских народных инструментов даст серию бесплатных концертов

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова даст бесплатные концерты в рамках программы "Крещенские узоры", сообщает городской департамент культуры.

Гостей ждут популярные инструментальные произведения в исполнении музыкантов под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Лавришина. Народные и авторские песни исполнят солисты Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко и Анастасия Русанова. Ведущая вечера – Ольга Глазунова.

18 января концерт пройдет в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в), 19 января – в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26), 20 января – в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а).

Начало программ – в 18 часов. Вход свободный.